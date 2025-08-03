Видео: Лука Дончич подписывает новый контракт с «Лейкерс»

Клуб НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» опубликовал закулисное видео с процессом подписания контрактного продления с разыгрывающим Лукой Дончичем. Кадры были опубликованы в официальных социальных сетях команды.

Контрактное продление, по данным СМИ, стало самым крупным в истории клуба. Согласно условиям контракта, Дончич подписал сделку на три года и общую сумму $ 165 млн.

Лука перешёл в «Лос-Анджелес Лейкерс» в результате обмена, состоявшегося в феврале 2025 года. До этого словенский баскетболист выступал за «Даллас Маверикс», где провёл все предыдущие сезоны своей карьеры в НБА.