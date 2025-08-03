Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Видео: Лука Дончич подписывает новый контракт с «Лейкерс»

Видео: Лука Дончич подписывает новый контракт с «Лейкерс»
Комментарии

Клуб НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» опубликовал закулисное видео с процессом подписания контрактного продления с разыгрывающим Лукой Дончичем. Кадры были опубликованы в официальных социальных сетях команды.

Контрактное продление, по данным СМИ, стало самым крупным в истории клуба. Согласно условиям контракта, Дончич подписал сделку на три года и общую сумму $ 165 млн.

Лука перешёл в «Лос-Анджелес Лейкерс» в результате обмена, состоявшегося в феврале 2025 года. До этого словенский баскетболист выступал за «Даллас Маверикс», где провёл все предыдущие сезоны своей карьеры в НБА.

Разбор сделки:
В «Лейкерс» у Луки Дончича только один путь — оправдать каждый вложенный в него доллар
В «Лейкерс» у Луки Дончича только один путь — оправдать каждый вложенный в него доллар
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android