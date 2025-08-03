В США принимают ставки на цвет следующего предмета интимного назначения в матче WNBA

Один из американских онлайн-букмекеров запустил линию ставок после двух инцидентов с выброшенными на площадку секс-игрушками во время матчей Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA). Об этом сообщает Daily Mail.

Среди предложенных вариантов — ставка на цвет предмета: будет ли он снова зелёным, как в предыдущих двух случаях, или другим — например, розовым, чёрным, фиолетовым, синим, красным или жёлтым. Также можно сделать ставку на то, как предмет будет убран с площадки — руками или ногами, и на то, на какой половине площадки он приземлится — домашней или гостевой команды.

Ещё один вариант ставки — будет ли цвет выброшенной игрушки совпадать с цветом напитка Gatorade, которым обливали тренера «Филадельфии Иглз» Ника Сирианни после победы в Супербоуле в феврале.

Матчи WNBA уже дважды за последнюю неделю прерывались из-за появления на площадке секс-игрушек. В последнем случае игрок команды «Чикаго Скай» Камила Кардозу отнеслась к ситуации с улыбкой и шутила о произошедшем с партнёршами по команде.