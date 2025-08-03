Дончич вошёл в число 25 самых богатых игроков в истории НБА. Представлен полный список

Словенский баскетболист Лука Дончич занял 24-е место в списке игроков НБА с наибольшими заработками за карьеру. Согласно данным HoopsHype, его суммарный доход по контрактам теперь составит $ 364 071 044.

В опубликованном рейтинге лидирует Леброн Джеймс — $ 583 949 426. В топ-3 также входят Стефен Карри ($ 535,8 млн) и Девин Букер ($ 533,9 млн). Дончич оказался в списке рядом с Руди Гобером ($ 370,8 млн) и Джареном Джексоном-младшим ($ 358,6 млн).

Дончич дебютировал в НБА в 2018 году в составе «Даллас Маверикс» и за короткое время стал одним из лидеров команды и лиги. В 2021 году он подписал пятилетний контракт на $ 207 млн. Примечательно, что в рейтинге представлены только действующие игроки НБА.

Итоговый список выглядит следующим образом:

1. Леброн Джеймс — $ 583 949 426

2. Стефен Карри — $ 535 799 872

3. Девин Букер — $ 533 953 349

4. Пол Джордж — $ 518 679 877

5. Джоэл Эмбиид — $ 514 845 898

6. Кевин Дюрант — $ 511 827 650

7. Энтони Дэвис — $ 486 890 846

8. Дэмьен Лиллард — $ 484 188 578

9. Шей Гилджес-Александер — $ 481 670 988

10. Джейсон Тейтум — $ 469 910 410

11. Яннис Адетокунбо — $ 460 249 990

12. Кайри Ирвинг — $ 433 285 032

13. Кавай Леонард — $ 428 771 638

14. Брэдли Бил — $ 427 663 543

15. Джеймс Харден — $ 426 874 274

16. Никола Йокич — $ 426 859 111

17. Джимми Батлер — $ 423 642 488

18. Джейлен Браун — $ 420 199 097

19. Крис Пол — $ 404 794 538

20. Карл-Энтони Таунс — $ 404 415 019

21. Джру Холидэй — $ 398 554 591

22. Джамал Маррей — $ 380 894 752

23. Руди Гобер — $ 370 848 195

24. Лука Дончич — $ 364 071 044

25. Джарен Джексон-младший — $ 358 648 992