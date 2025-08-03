Дончич вошёл в число 25 самых богатых игроков в истории НБА. Представлен полный список

Словенский баскетболист Лука Дончич занял 24-е место в списке игроков НБА с наибольшими заработками за карьеру. Согласно данным HoopsHype, его суммарный доход по контрактам теперь составит $ 364 071 044.
В опубликованном рейтинге лидирует Леброн Джеймс — $ 583 949 426. В топ-3 также входят Стефен Карри ($ 535,8 млн) и Девин Букер ($ 533,9 млн). Дончич оказался в списке рядом с Руди Гобером ($ 370,8 млн) и Джареном Джексоном-младшим ($ 358,6 млн).
Дончич дебютировал в НБА в 2018 году в составе «Даллас Маверикс» и за короткое время стал одним из лидеров команды и лиги. В 2021 году он подписал пятилетний контракт на $ 207 млн. Примечательно, что в рейтинге представлены только действующие игроки НБА.
Итоговый список выглядит следующим образом:
1. Леброн Джеймс — $ 583 949 426
2. Стефен Карри — $ 535 799 872
3. Девин Букер — $ 533 953 349
4. Пол Джордж — $ 518 679 877
5. Джоэл Эмбиид — $ 514 845 898
6. Кевин Дюрант — $ 511 827 650
7. Энтони Дэвис — $ 486 890 846
8. Дэмьен Лиллард — $ 484 188 578
9. Шей Гилджес-Александер — $ 481 670 988
10. Джейсон Тейтум — $ 469 910 410
11. Яннис Адетокунбо — $ 460 249 990
12. Кайри Ирвинг — $ 433 285 032
13. Кавай Леонард — $ 428 771 638
14. Брэдли Бил — $ 427 663 543
15. Джеймс Харден — $ 426 874 274
16. Никола Йокич — $ 426 859 111
17. Джимми Батлер — $ 423 642 488
18. Джейлен Браун — $ 420 199 097
19. Крис Пол — $ 404 794 538
20. Карл-Энтони Таунс — $ 404 415 019
21. Джру Холидэй — $ 398 554 591
22. Джамал Маррей — $ 380 894 752
23. Руди Гобер — $ 370 848 195
24. Лука Дончич — $ 364 071 044
25. Джарен Джексон-младший — $ 358 648 992