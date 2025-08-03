Экс-партнёр Джордана выразил восхищение концепцией новой лиги от Леброна и агента Йокича

Экс-партнёр Майкла Джордана, бывший игрок НБА Итан Томас, прокомментировал идею создания новой глобальной баскетбольной лиги, над которой работают Леброн Джеймс, Маверик Картер и агент Николы Йокича. Он высоко оценил концепцию проекта в своей публикации в социальной сети.

«Леброн Джеймс и Маверик Картер создают глобальную баскетбольную лигу, способную составить конкуренцию НБА и женской НБА. В их проекте мужские и женские команды будут гастролировать по городам мира, словно болиды Формулы-1, а сам турнир станет ареной для настоящих звёзд и откроет спортсменам новые возможности — вплоть до участия в управлении лигой. Это настоящий шахматный ход, а не просто очередная партия в шашки», — написал Томас на своей странице в социальной сети.

Обсуждение концепции новой лиги проходило с участием Леброна Джеймса, Маверика Картера и европейского агента Николы Йокича. Среди целей проекта — создание альтернативной площадки для проведения матчей на разных континентах, продвижение идеи спортивного турне по аналогии с автогонками Формулы-1 и усиление роли игроков в принятии управленческих решений.