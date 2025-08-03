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Маркус Смарт из «Лейкерс» поделился подробностями дуэли с Коби Брайантом

Маркус Смарт из «Лейкерс» поделился подробностями дуэли с Коби Брайантом
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Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Маркус Смарт вспомнил, как проходила его дуэль с Коби Брайантом, когда он только начинал играть в НБА. По словам баскетболиста, этот момент стал для него важной вехой.

«Я тогда был новичком, или, может, на втором году в лиге, и всё, о чём я думал — что мама сейчас смотрит, как я защищаюсь против Коби. Мой брат тоже смотрит, как я держу Коби. Надеюсь, кто-то сделал снимок этого момента.

Воплотить в себе философию Mamba Mentality — терпение, хладнокровие, скрытая сила, беспощадность, — а теперь ещё и быть игроком «Лейкерс» с этим настроем… Это поднимает всё на совершенно новый уровень», — отметил Смарт в интервью на YouTube-канале «Лос-Анджелес Лейкерс».

Маркус Смарт перешёл в «Лейкерс» в межсезонье 2025 года. До этого он выступал за «Бостон Селтикс», «Мемфис Гриззлиз» и «Вашингтон Уизардс».

Коби Брайант завершил карьеру в 2016 году, всю свою 20-летнюю профессиональную карьеру он провёл в «Лейкерс». Фраза Mamba Mentality связана с личной философией Брайанта и стала символом его подхода к спорту и жизни.

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