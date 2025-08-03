«Зачем надел эту хрень?» Журналист рассказал, как Коби вынудил его расстаться с костюмом

Журналист Марк Спирс рассказал, как однажды Коби Брайант потребовал от него избавиться от спортивного костюма, прежде чем согласиться на интервью. Инцидент произошёл после одной из тренировок.

«Я пришёл на встречу в шикарном костюме adidas. Бин сказал, что поговорит со мной после тренировки. После тренировки мы встретились, и он посмотрел на меня с явным неодобрением. Коби говорит: «Почему ты так меня не уважаешь?» Я растерялся: «О чём ты?» А он: «Зачем ты надел эту хрень?»

Потом добавил: «Я не буду давать интервью». Я возразил: «Слушай, я специально прилетел сюда, чтобы поговорить с тобой». Он ответил: «Ладно, интервью я тебе дам, но, когда приедешь домой, снимешь на видео, как выбрасываешь этот костюм, и пришлёшь мне запись», — рассказал Спирс на YouTube-канале The OGs.

Марк Спирс — американский спортивный журналист, один из ведущих обозревателей ESPN. Коби Брайант пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», сотрудничал с брендом Nike после того, как расторг контракт с adidas в начале 2000-х.