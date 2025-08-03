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«Зачем надел эту хрень?» Журналист рассказал, как Коби вынудил его расстаться с костюмом

«Зачем надел эту хрень?» Журналист рассказал, как Коби вынудил его расстаться с костюмом
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Журналист Марк Спирс рассказал, как однажды Коби Брайант потребовал от него избавиться от спортивного костюма, прежде чем согласиться на интервью. Инцидент произошёл после одной из тренировок.

«Я пришёл на встречу в шикарном костюме adidas. Бин сказал, что поговорит со мной после тренировки. После тренировки мы встретились, и он посмотрел на меня с явным неодобрением. Коби говорит: «Почему ты так меня не уважаешь?» Я растерялся: «О чём ты?» А он: «Зачем ты надел эту хрень?»

Потом добавил: «Я не буду давать интервью». Я возразил: «Слушай, я специально прилетел сюда, чтобы поговорить с тобой». Он ответил: «Ладно, интервью я тебе дам, но, когда приедешь домой, снимешь на видео, как выбрасываешь этот костюм, и пришлёшь мне запись», — рассказал Спирс на YouTube-канале The OGs.

Марк Спирс — американский спортивный журналист, один из ведущих обозревателей ESPN. Коби Брайант пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», сотрудничал с брендом Nike после того, как расторг контракт с adidas в начале 2000-х.

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