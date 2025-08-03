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«Даллас» платит Энтони Дэвису больше, чем «Лейкерс» заплатят Дончичу по новому контракту

«Даллас» платит Энтони Дэвису больше, чем «Лейкерс» заплатят Дончичу по новому контракту
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Бигмен Энтони Дэвис в составе «Далласа» получит больше денег за три сезона, чем защитник Лука Дончич по своему новому контракту с «Лейкерс».

Контракт Дончича с «Лос-Анджелес Лейкерс» рассчитан на три года и составит $ 165 млн. Соглашение будет действовать до конца сезона-2027/2028. В то же время у Дэвиса остаётся три года по действующему контракту на сумму $ 186 млн. Разница составляет $ 21 млн — в среднем по $ 7 млн в год.

«Мы не знаем, подписал бы Лука пятилетнее максимальное соглашение или трёхлетнее в «Далласе», потому что Нико Харрисон обменял его посреди ночи, фактически за 32-летнего игрока с проблемами с животом и глазами, который сыграл столько же матчей за последние пять лет, сколько и Кристапс Порзингис», — написал в соцсети X автор Mavs Moneyball Кирк Хендерсон.

Сделка между «Маверикс» и «Лейкерс» по обмену Дончича на Дэвиса вызвала широкий резонанс. Сейчас Дончич стал одним из ключевых игроков «Лейкерс». По данным Sporting News, клуб также согласовывает с ним кадровые решения.

В «Далласе» ситуация остаётся неопределённой: Кайри Ирвинг травмирован, а Дэвис имеет историю повреждений. После обмена команда лишилась одного из самых ярких молодых лидеров лиги.

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