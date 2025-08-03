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«Они пытаются кинуть НБА». Леброну Джеймсу приписали чрезмерный эгоизм

«Они пытаются кинуть НБА». Леброну Джеймсу приписали чрезмерный эгоизм
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Американский баскетбольный аналитик и радиоведущий спортивных ток-шоу Даг Готтлиб резко отреагировал на тот факт, что форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и его деловой партнёр Маверик Картер встретились с агентом Николы Йокича — Мишко Ражнатовичем.

Встреча, прошедшая на яхте, стала поводом для обсуждений будущего Джеймса, однако разговор не касался перехода в другой клуб НБА. Речь шла о запуске новой международной баскетбольной лиги, над созданием которой работает Картер.

«Леброну никогда не были важны болельщики «Лейкерс» или принадлежность к клубу. Он дважды уходил из «Кливленда», ему был безразличен «Майами Хит». А сейчас он участвует во встречах, агент выкладывает фото с намёком на переговоры — и всё это с лигой, которая сделала его миллиардером. Это лишь подтверждает: Леброн заботится только о своём ближнем круге», — заявил Готлиб на The Dreamerspro show.

Мишко Ражнатович — один из самых влиятельных баскетбольных агентов Европы и глава агентства BeoBasket. Его компания тесно сотрудничает с американским агентством Excel Sports, а ключевой клиент — звезда «Денвера» Никола Йокич. Опубликованное им фото с Джеймсом и Картером сопровождалось подписью: «Лето 2025-го — идеальное время, чтобы строить большие планы на осень 2026-го». По данным Front Office Sports, встреча касалась проекта международной лиги без потолка зарплат и других ограничений НБА.

Контракт Джеймса с «Лейкерс» истекает летом 2026 года. Новый проект может стать для него как способом сохранить влияние, так и инструментом давления на НБА.

Подробнее о новой лиге:
Что задумал Леброн Джеймс?
Что задумал Леброн Джеймс?
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Новости. Баскетбол
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