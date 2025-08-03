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Леброн Джеймс не пришёл на событие, посвящённое новому контракту Дончича с «Лейкерс»

Леброн Джеймс не пришёл на событие, посвящённое новому контракту Дончича с «Лейкерс»
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Большинство игроков «Лейкерс» пришли поддержать Луку Дончича на событие, посвящённое подписанию им нового максимального контракта с клубом. Примечательно, что лёгкий форвард Леброн Джеймс на мероприятии замечен не был.

«Большинство состава «Лейкерс» здесь, чтобы поддержать Луку, когда он объявляет о своём новом максимальном контракте», — написала журналистка Рэйчел Николс на своей странице в социальной сети.

Мероприятие состоялось в тренировочном центре клуба. Леброн, несмотря на статус лидера команды, не появился на встрече, хотя присутствовали такие игроки, как Деандре Эйтон и Маркус Смарт. Причины отсутствия Джеймса официально не сообщаются.

Лука Дончич перешёл в «Лейкерс» в результате обмена перед дедлайном НБА и недавно заключил максимальное соглашение с клубом. Согласно условиям нового контракта, сумма сделки составила $ 165 млн на три года.

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