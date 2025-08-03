Названа сумма, которую Дончич будет получать за матч после продления контракта с «Лейкерс»

Суперзвезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич подписал новое трёхлетнее продление контракта на сумму $ 165 млн. Благодаря этому соглашению после его окончания словенский разыгрывающий сможет претендовать на пятилетний контракт стоимостью $ 417 млн.

«Дончич выбрал более короткий контракт с возможностью стать свободным агентом в 2028 году. Это позволит ему подписать новое соглашение на максимальных условиях — 35% от потолка зарплат. Таким образом, его ежегодный доход может превысить $ 83 млн, что составляет более $ 1 млн за каждый матч регулярного сезона», — сообщает ESPN.

В текущем сезоне Дончич отказался от возможного четырёхлетнего соглашения на $ 219 млн, предпочтя вариант с опцией игрока на сезон-2028/2029. Такой шаг даёт ему шанс заключить максимальный контракт по правилам НБА после 10 сезонов в лиге.

Дончич перешёл в «Лейкерс» в сезоне-2024/2025 в результате обмена из «Далласа». В регулярном чемпионате и плей-офф он набирал в среднем 28,5 очка, 7,9 подбора, 7,3 передачи, 1,5 перехвата и 0,5 блок-шота за игру.