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В США задержан фанат, бросивший секс-игрушку на площадку во время матча WNBA

В США задержан фанат, бросивший секс-игрушку на площадку во время матча WNBA
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Во время недавнего матча женской НБА (WNBA) между командами «Голден Стэйт Валькирис» и «Атланта Дрим» на площадку был брошен предмет, похожий на секс-игрушку. Инцидент произошёл в четвёртой четверти и привёл к кратковременной остановке игры. Позже лига сообщила, что виновник задержан.

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«Безопасность всех, кто находится на арене, — приоритет для нашей лиги. Бросание любых предметов на площадку или в зрительский сектор создаёт угрозу для игроков, судей и болельщиков. Согласно стандартам безопасности арены WNBA, любой фанат, преднамеренно бросивший предмет на площадку, будет немедленно удалён и получит минимум годичный запрет на посещение матчей, а также может быть арестован и привлечён к ответственности в соответствии с местным законодательством», — говорится в официальном заявлении WNBA, опубликованном со ссылкой на ESPN.

Инцидент произошёл на арене Gateway Center в городе Колледж-Парк, штат Джорджия. В конце встречи неизвестный зритель бросил на площадку неоново-зелёный фаллоимитатор. Игра была остановлена, пока персонал убирал посторонний предмет.

Подобный случай произошёл несколькими днями ранее — в пятницу, во время игры «Валькирис» с «Чикаго Скай» в Чикаго. Тогда в третьей четверти на площадку также был брошен аналогичный предмет, вызвавший краткую паузу в матче. Арест нарушителя в этом случае подтверждён не был.

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