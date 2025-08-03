Легенда «Лейкерс» назвал три причины, почему Карим Абдул-Джаббар — величайший баскетболист

Бывший игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» и член Зала славы баскетбола Майкл Купер назвал три причины, по которым считает Карима Абдул-Джаббара величайшим баскетболистом всех времён.

«Сейчас объясню, почему я так думаю. Есть три причины. Первая — как остановить величайшего игрока? Его начинают опекать вдвоём или втроём. Но с Каримом это не работает, у него был «скай-хук» — «Бостон» пытался его сдержать, но он просто продолжал забивать. Вторая причина — фолы.

При всём уважении к Шакилу О’Нилу и Уилту Чемберлену они не были надёжны на линии. А Карим в решающие моменты реализовывал более 80% штрафных. И, наконец, настоящий великий игрок делает партнёров лучше. Когда его опекали, он находил свободных игроков передачей. Вот почему он — мой номер один», — заявил Купер в подкасте Click Clack.

Карим Абдул-Джаббар провёл 20 сезонов в НБА, выступая за «Милуоки Бакс» и «Лейкерс». Он стал шестикратным чемпионом лиги, шестикратным MVP и до 2023 года оставался лучшим снайпером в истории НБА. В команде «Лейкерс» он провёл 10 сезонов вместе с Майклом Купером, который также является пятикратным чемпионом НБА.