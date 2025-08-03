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«Потрясающее время!» Баркли признался, что в молодости за год прибавил почти 20 см в росте

«Потрясающее время!» Баркли признался, что в молодости за год прибавил почти 20 см в росте
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Бывший баскетболист НБА Чарльз Баркли рассказал, как в школьные годы пережил резкий скачок роста, который изменил его роль на площадке. По словам спортсмена, всего за год он прибавил 18 сантиметров в росте и перешёл с позиции разыгрывающего на центрового.

«Да, я был не самым выдающимся игроком — запасной разыгрывающий ростом 178 см с лишним весом. А за один год я вырос с 178 до 196 см! Я понимал, что немного подрос, но не осознавал, что настолько сильно. В итоге я из полного запасного защитника превратился в игрока сборной штата ростом 196 см — это было потрясающее время», — рассказал Баркли в подкасте Pardon My Take.

По его словам, после резкого роста ему пришлось осваивать новую позицию — центрового. Это потребовало изменений в стиле игры.

Чарльз Баркли — один из самых результативных форвардов своего времени, несмотря на относительно небольшой для своей позиции рост — 198 см. В НБА он выступал с 1984 по 2000 год, играл за «Филадельфию», «Финикс» и «Хьюстон», 11 раз участвовал в Матче всех звёзд и был признан MVP сезона-1992/93.

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