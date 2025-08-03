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Более тысячи фанатов собрались в китайском ТЦ ради встречи со звездой НБА

Более тысячи фанатов собрались в китайском ТЦ ради встречи со звездой НБА
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В торговом центре китайского города Гуанчжоу собралась многотысячная толпа, чтобы увидеть игрока НБА Джеймса Хардена во время его ежегодного тура с adidas.

Мероприятие привлекло болельщиков в майках разных команд, за которые выступал Харден, включая «Оклахома-Сити Тандер», «Хьюстон Рокетс», «Бруклин Нетс» и «Лос-Анджелес Клипперс». Многие пришли в кроссовках моделей Harden Vol. 7, 8 и 9. Об этом сообщил журналист Томер Азарли на своей странице в социальной сети.

Джеймс Харден — американский баскетболист, выступающий сейчас за «Клипперс». Ежегодно Харден проводит международные промотурне совместно с брендом adidas, с которым у него долгосрочный контракт.

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