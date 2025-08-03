Андрей Кириленко назвал дедлайн «Самаре» по долгам для сохранения места в Единой лиге

Президент Российский федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко назвал дедлайн «Самаре» по долгам для сохранения места в Единой лиге ВТБ.

Баскетбольный клуб «Самара» должен до определённого срока выполнить все условия по погашению долгов, чтобы сохранить право на участие в Единой лиге. Об этом Кириленко сообщил в интервью «Матч ТВ».

«Пока для клуба установлен определённый дедлайн. Если в рамках этого дедлайна все условия будут выполнены, клуб остаётся и будет играть», — заявил Кириленко.

Ранее Международная федерация баскетбола (ФИБА) запретила «Самаре» регистрацию новых игроков из-за невыполнения решения Баскетбольного арбитражного трибунала. Ограничения связаны с задолженностями, накопленными клубом при прежнем руководстве. Общая сумма долга составляет около 200 млн рублей.

Спортивный директор «Самары» Андрей Федоров выразил надежду, что долги будут погашены в ближайшие дни. По его словам, в переговорах с ФИБА участвует РФБ. После смены юридического лица клуб перешёл под государственное управление. В прошлом сезоне Единой лиги «Самара» заняла 11-е место, одержав девять побед в 44 матчах.