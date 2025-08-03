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Россия — Египет: во сколько начало матча, где смотреть товарищеский матч по баскетболу

Россия — Египет: во сколько начало матча, где смотреть товарищеский матч по баскетболу
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Сегодня, 3 августа, состоится товарищеский матч между национальными командами России и Египта. Встреча пройдёт в Гизе и начнётся в 20:00 по московскому времени.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025
03 августа 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Египет
Не начался
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Трансляцию игры можно будет посмотреть на официальном сайте Российской федерации баскетбола. «Чемпионат» подробно расскажет, как прошёл матч.

Напомним, недавно, 30 июля, сборная России проводила очную встречу с командой Ирана. Она проходила в Химках и завершилась в пользу российской команды со счётом 79:58.

В настоящий момент сборная России не принимает участия в матчах на международной арене под эгидой ФИБА. Ранее федерация продлила отстранение национальной команды до августа 2025 года.

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