Россия — Египет: во сколько начало матча, где смотреть товарищеский матч по баскетболу

Сегодня, 3 августа, состоится товарищеский матч между национальными командами России и Египта. Встреча пройдёт в Гизе и начнётся в 20:00 по московскому времени.

Трансляцию игры можно будет посмотреть на официальном сайте Российской федерации баскетбола. «Чемпионат» подробно расскажет, как прошёл матч.

Напомним, недавно, 30 июля, сборная России проводила очную встречу с командой Ирана. Она проходила в Химках и завершилась в пользу российской команды со счётом 79:58.

В настоящий момент сборная России не принимает участия в матчах на международной арене под эгидой ФИБА. Ранее федерация продлила отстранение национальной команды до августа 2025 года.