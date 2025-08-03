Лука Дончич: Смарт научит меня парочке вещей

Игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич заявил, что планирует прибавить в обороне и рассчитывает на помощь американского баскетболиста Маркуса Смарта, который этим летом стал игроком «Лейкерс».

«Стану намного лучше. И, конечно, у нас теперь есть Маркус, который научит меня парочке вещей. Это сильно поможет», — сказал Дончич, отвечая на вопрос о своей текущей форме и ее влиянии на игру в защите.

Маркус Смарт присоединился к «Лейкерс» в это межсезонье. В сезоне-2021/22 он был признан лучшим защитником НБА. Переход Смартa стал возможен, в том числе, благодаря личной инициативе Дончича, который связался с игроком и убедил его выбрать команду из Лос-Анджелеса.