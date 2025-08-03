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Андрей Кириленко: Овечкин отлично играет в баскетбол для любителя

Андрей Кириленко: Овечкин отлично играет в баскетбол для любителя
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Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко рассказал, что давно знаком с хоккеистом Александром Овечкиным, и поздравил его с очередным достижением.

«Я с самого детства знаю Овечкина, у него хорошие баскетбольные корни. Мы рады, что Саша побил рекорд, — ждём ещё. Мы ненасытные в этом плане. Ждём, чтобы у него всё получилось в следующем сезоне. Саша отлично играет в баскетбол для любителя. Но это ему не нужно, он классно и профессионально проявляет себя в другом спорте. Очень забавно и интересно смотреть на ребят в других видах спорта», — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Александр Овечкин — капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» и один из самых результативных игроков в истории лиги. Он занимает первое место в списке лучших снайперов НХЛ за всю историю.

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