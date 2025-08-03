«Уровень проседает». Президент РФБ — о том, что россияне не играют с зарубежными командами

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко высказался насчёт изоляции российских спортсменов от международных соревнований.

«Нет возможности следить за международными турнирами в других видах спорта в большом ключе, но радостно, что мы потихоньку возвращаемся. К сожалению, пока только в индивидуальных видах спорта. Но это логично, что если ты хочешь быть чемпионом мира, ты должен играть со всеми. Для нашего спорта важно, чтобы мы играли.

Не думаю, что это влияет на мотивацию, всё равно надо играть хорошо. Но когда ты не играешь со своими визави из других стран, уровень проседает», — передает слова Кириленко корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.