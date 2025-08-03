«Жаль, что ей попалась невкусная еда». Жена экс-игрока НБА — о нападении акулы

Элеонора Бой, являющаяся женой бывшего игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Данило Галлинари, рассказала, как недавно во время купания на пляже в Пуэрто-Рико на неё напала акула.

«Когда всё произошло, я была практически на берегу с мужем и детьми. Внезапно почувствовала очень сильное жжение в области бедра. Сначала подумала, что это медуза. Я потрогала себя в том месте и нащупала что-то мягкое, закричала, выбежала из воды, муж схватил детей и побежал за мной. Потом посмотрела на свою ногу и увидела что-то красно-оранжевого цвета.

Тогда я всё ещё думала, что это была медуза, но нет… Это была моя оторванная кожа, которая отслаивалась. Неприятный образ. Жаль акулу, которой попалась невкусная еда», — приводит слова Бой издание La Gazetta dello Sport.