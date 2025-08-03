Стало известно, вернётся ли Расселл Уэстбрук в «Оклахому»

Авторитетное американское издание Sports Illustrated сообщило, что возвращение 36-летнего девятикратного участника Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американца Расселла Уэстбрука, который в данный момент выступает на позиции разыгрывающего в «Денвер Наггетс», в клуб «Оклахома-Сити Тандер» маловероятно.

Напомним, американский атлет начал свой профессиональный путь в баскетболе именно в составе «Оклахомы». За эту команду Расселл выступал с 2008 по 2019 года. Будучи игроком «Оклахомы-Сити Тандер», Уэстбрук был признан Самым ценным игроком (MVP) по итогам регулярного сезона-2016/2017.