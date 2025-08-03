Лука Дончич прокомментировал завоевание «Оклахомой» чемпионства НБА

26-летний словенский звёздный игрок Лука Дончич, выступающий на позиции разыгрывающего защитника за клуб «Лос-Анджелес Лейкерс», высказался о победе команды «Оклахома-Сити Тандер» в финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), по итогам которой коллектив обыграл «Индиану Пэйсерс» со счётом 4-3. Таким образом, коллектив из Оклахомы стал чемпионом лиги.

«Честно говоря, они этого заслужили. У них были отличные парни в составе, и они играли действительно хорошо. Запад сейчас очень богат на классные команды. Их очень много. Никогда не знаешь, чего ожидать», — приводит слова Дончича портал Fadeaway World.