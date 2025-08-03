Во время матча сборной России по баскетболу египетский комментатор заговорил по-русски

Сегодня, 3 августа, во время матча сборной России и национальной команды Египта, который проходит в Гизе, комментатор из ближневосточной страны заговорил по-русски. На момент написания новости счёт в игре 42:34 в пользу российской сборной.

Матч можно посмотреть на официальном сайте Российской федерации баскетбола (РФБ). Также напомним, что сборная РФ проведёт ещё одну встречу с национальной командой Египта 5 августа.

Ранее, 28 и 30 июля, сборная России встречалась с национальной командой Ирана в товарищеских матчах. В первой игре россияне уступили со счётом 67:70, однако во второй смогли взять реванш и победили иранцев со счётом 79:58.