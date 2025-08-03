Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Во время матча сборной России по баскетболу египетский комментатор заговорил по-русски

Во время матча сборной России по баскетболу египетский комментатор заговорил по-русски
Комментарии

Сегодня, 3 августа, во время матча сборной России и национальной команды Египта, который проходит в Гизе, комментатор из ближневосточной страны заговорил по-русски. На момент написания новости счёт в игре 42:34 в пользу российской сборной.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025
03 августа 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Египет
Окончен
80 : 73
Россия
Египет: Халед, Тарек, Мохамед, Яссер, Ашраф, Мохеб, Мостафа, Тарек, Мохамед, Мохамед, Ашраф, Амин
Россия: Щербенев, Карданахишвили, Чадов, Барашков, Фролов, Квитковских, Карпенко, Беленицкий, Ищенко, Герасимов, Зайцев, Лавренов, Емченко, Огарков

Матч можно посмотреть на официальном сайте Российской федерации баскетбола (РФБ). Также напомним, что сборная РФ проведёт ещё одну встречу с национальной командой Египта 5 августа.

Ранее, 28 и 30 июля, сборная России встречалась с национальной командой Ирана в товарищеских матчах. В первой игре россияне уступили со счётом 67:70, однако во второй смогли взять реванш и победили иранцев со счётом 79:58.

Материалы по теме
Такую сборную мы ждали. Россия сделала выводы и не ощутила Иран
Такую сборную мы ждали. Россия сделала выводы и не ощутила Иран
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android