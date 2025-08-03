Во время матча сборной России по баскетболу египетский комментатор заговорил по-русски
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Сегодня, 3 августа, во время матча сборной России и национальной команды Египта, который проходит в Гизе, комментатор из ближневосточной страны заговорил по-русски. На момент написания новости счёт в игре 42:34 в пользу российской сборной.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025
03 августа 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Египет
Окончен
80 : 73
Россия
Египет: Халед, Тарек, Мохамед, Яссер, Ашраф, Мохеб, Мостафа, Тарек, Мохамед, Мохамед, Ашраф, Амин
Россия: Щербенев, Карданахишвили, Чадов, Барашков, Фролов, Квитковских, Карпенко, Беленицкий, Ищенко, Герасимов, Зайцев, Лавренов, Емченко, Огарков
Матч можно посмотреть на официальном сайте Российской федерации баскетбола (РФБ). Также напомним, что сборная РФ проведёт ещё одну встречу с национальной командой Египта 5 августа.
Ранее, 28 и 30 июля, сборная России встречалась с национальной командой Ирана в товарищеских матчах. В первой игре россияне уступили со счётом 67:70, однако во второй смогли взять реванш и победили иранцев со счётом 79:58.
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