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Сборная России уступила национальной команде Египта, потеряв преимущество в 4-й четверти

Сборная России уступила национальной команде Египта, потеряв преимущество в 4-й четверти
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Сегодня, 3 августа, в Гизе состоялся первый товарищеский матч между национальной командой России и сборной Египта. Встреча завершилась со счётом 80:73 (20:17, 14:25, 16:18, 30:13) в пользу египтян.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025
03 августа 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Египет
Окончен
80 : 73
Россия
Египет: Халед, Тарек, Мохамед, Яссер, Ашраф, Мохеб, Мостафа, Тарек, Мохамед, Мохамед, Ашраф, Амин
Россия: Щербенев, Карданахишвили, Чадов, Барашков, Фролов, Квитковских, Карпенко, Беленицкий, Ищенко, Герасимов, Зайцев, Лавренов, Емченко, Огарков

Отметим, что до четвёртой четверти российская сборная вела в счёте, однако в последнем отрезке египтяне смогли отыграться и добиться преимущества в семь очков. Это позволило им одержать победу в первом товарищеском матче с российской сборной.

Вторая игра национальных команд России и Египта состоится 5 августа. Она начнётся в 20:00 мск.

Ранее, 28 и 30 июля, сборная России встречалась с национальной командой Ирана в товарищеских матчах. В первой игре россияне уступили со счётом 67:70, однако во второй смогли взять реванш и победили иранцев со счётом 79:58.

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