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Лука Дончич: у «Лейкерс» есть всё необходимое, чтобы бороться за чемпионство

Лука Дончич: у «Лейкерс» есть всё необходимое, чтобы бороться за чемпионство
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26-летний словенский звёздный игрок Лука Дончич, выступающий на позиции разыгрывающего защитника за клуб «Лос-Анджелес Лейкерс», выразил уверенность в том, что у «озёрников» есть все возможности для завоевания чемпионства.

«У нас отличная команда и есть всё необходимое, чтобы бороться за чемпионство. Я постараюсь побеждать в каждой игре, несмотря ни на что. Также в нашем составе появились несколько отличных новичков. Вы знаете, мы будем бороться за победу», — приводит слова Дончича портал Fadeaway World.

2 августа стало известно, что Лука продлил соглашение с калифорнийским клубом на три года, новый контракт заключён на сумму $ 165 млн.

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