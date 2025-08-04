Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Звезда НБА Дончич заработает за следующие три года больше, чем Овечкин за 20 лет в НХЛ

Звезда НБА Дончич заработает за следующие три года больше, чем Овечкин за 20 лет в НХЛ
Комментарии

26-летний словенский звёздный игрок Лука Дончич, выступающий на позиции разыгрывающего защитника за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс», по новому трёхлетнему контракту с калифорнийской командой заработает $ 165 млн.

Таким образом, доход словенского разыгрывающего от выступлений за «Лейкерс» в течение следующих трёх лет станет больше, чем заработок 39-летнего капитана и нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» россиянина Александра Овечкина за 20 лет игры в организации ($ 161,5 млн).

Ранее Дончич выразил уверенность в том, что у «озёрников» есть все возможности для завоевания чемпионства.

Материалы по теме
Лука Дончич: у «Лейкерс» есть всё необходимое, чтобы бороться за чемпионство
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android