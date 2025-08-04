Ник Райт назвал шесть величайших игроков НБА всех времён

Известный эксперт и обозреватель Ник Райт поделился мыслями о величайших игроках Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) всех времён. По мнению Райта, в список можно включить шесть баскетболистов.
«Есть шесть человек, про которых можно сказать, что они величайшие игроки всех времён. У каждого из них можно выделить что-то, в чём они были лучшими», – сказал Райт в своём подкасте.
Как считает обозреватель, список должен выглядеть следующим образом:
1. Леброн Джеймс;
2. Майкл Джордан;
3. Карим Абдул-Джаббар;
4. Билл Расселл;
5. Уилт Чемберлен;
6. Мэджик Джонсон.
36-летний Майкл Джордан играет один на один против «второгодки»: