Ник Райт назвал шесть величайших игроков НБА всех времён

Известный эксперт и обозреватель Ник Райт поделился мыслями о величайших игроках Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) всех времён. По мнению Райта, в список можно включить шесть баскетболистов.

«Есть шесть человек, про которых можно сказать, что они величайшие игроки всех времён. У каждого из них можно выделить что-то, в чём они были лучшими», – сказал Райт в своём подкасте.

Как считает обозреватель, список должен выглядеть следующим образом:

1. Леброн Джеймс;

2. Майкл Джордан;

3. Карим Абдул-Джаббар;

4. Билл Расселл;

5. Уилт Чемберлен;

6. Мэджик Джонсон.

36-летний Майкл Джордан играет один на один против «второгодки»: