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Ник Райт объяснил, почему Коби Брайант не входит в число величайших игроков в истории НБА

Ник Райт объяснил, почему Коби Брайант не входит в число величайших игроков в истории НБА
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Популярный эксперт и обозреватель Ник Райт рассказал, почему не включил легендарного игрока «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта в свой список величайших баскетболистов НБА в истории. В него Райт включил шесть спортсменов, но Брайанту место среди них не нашлось.

«Проблема с Коби, о котором вспоминают многие, заключается в том, что Майкл Джордан превзошёл его во всех категориях. И если ты не был лучшим ни в чём, то как мог бы ты стать лучшим в истории? Это просто необоснованное мнение», – сказал Райт в своём подкасте.

Брайант всю карьеру выступал за «Лейкерс». Вместе с калифорнийским клубом он завоевал пять чемпионств.

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