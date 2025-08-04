Ник Райт объяснил, почему Коби Брайант не входит в число величайших игроков в истории НБА

Популярный эксперт и обозреватель Ник Райт рассказал, почему не включил легендарного игрока «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта в свой список величайших баскетболистов НБА в истории. В него Райт включил шесть спортсменов, но Брайанту место среди них не нашлось.

«Проблема с Коби, о котором вспоминают многие, заключается в том, что Майкл Джордан превзошёл его во всех категориях. И если ты не был лучшим ни в чём, то как мог бы ты стать лучшим в истории? Это просто необоснованное мнение», – сказал Райт в своём подкасте.

Брайант всю карьеру выступал за «Лейкерс». Вместе с калифорнийским клубом он завоевал пять чемпионств.

Джини Басс вручила диплом дочке Коби Брайанта: