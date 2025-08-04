Инсайдер раскрыл, как Леброн поздравил Дончича с новым контрактом с «Лейкерс»

Леброн Джеймс лично поздравил Луку Дончича с подписанием нового контракта с «Лос-Анджелес Лейкерс». По данным инсайдера Марка Стайна, Джеймс, несмотря на отсутствие на пресс-конференции, утром в субботу сделал Дончичу видеозвонок для выражения поддержки.

«Леброн Джеймс и его сын Бронни Джеймс отсутствовали на пресс-конференции, однако, как мне сообщили, утром в субботу Леброн позвонил по видеосвязи Луке Дончичу, чтобы поздравить его с новым контрактом», — сообщил Стайн.

Лука Дончич официально подписал трёхлетнее продление контракта с «Лейкерс», включающее опцию игрока на сезон-2028/2029. Это позволит ему летом 2028 года выйти на рынок свободных агентов и претендовать на новый пятилетний контракт, сумма которого может превысить $ 400 млн. Эта сделка значительно выгоднее, чем супермаксимальное продление, которое Дончич мог бы получить от «Далласа» этим летом.