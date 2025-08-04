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Джон Салли сделал прогноз о том, каким аналитиком будет Майкл Джордан в НБА

Джон Салли сделал прогноз о том, каким аналитиком будет Майкл Джордан в НБА
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Бывший баскетболист НБА Джон Салли поделился мнением о том, как Майкл Джордан мог бы проявить себя в роли телевизионного аналитика. По его словам, Джордан не станет постоянным критиком игроков, но может позволять себе резкие высказывания.

«Скорее всего, будет много разговоров в духе: «Эй, да этот парень вообще никакой. Не понимаю, за что ему платят. Я бы ему точно не стал платить». Вот ему уже 62, теперь он не стесняется высказывать своё мнение — уж в этом я уверен. Думаю, временами такое будет проскакивать, но вряд ли это станет постоянным фоном каждый день», — отметил Салли в эфире The Rich Eisen Show.

Майкл Джордан завершил профессиональную карьеру игрока в 2003 году. После этого он был владельцем клуба «Шарлотт Хорнетс», а в 2023 году продал свою долю в команде. В роли аналитика или комментатора Джордан до сих пор не работал.

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