Джон Салли сделал прогноз о том, каким аналитиком будет Майкл Джордан в НБА

Бывший баскетболист НБА Джон Салли поделился мнением о том, как Майкл Джордан мог бы проявить себя в роли телевизионного аналитика. По его словам, Джордан не станет постоянным критиком игроков, но может позволять себе резкие высказывания.

«Скорее всего, будет много разговоров в духе: «Эй, да этот парень вообще никакой. Не понимаю, за что ему платят. Я бы ему точно не стал платить». Вот ему уже 62, теперь он не стесняется высказывать своё мнение — уж в этом я уверен. Думаю, временами такое будет проскакивать, но вряд ли это станет постоянным фоном каждый день», — отметил Салли в эфире The Rich Eisen Show.

Майкл Джордан завершил профессиональную карьеру игрока в 2003 году. После этого он был владельцем клуба «Шарлотт Хорнетс», а в 2023 году продал свою долю в команде. В роли аналитика или комментатора Джордан до сих пор не работал.