Дочь Денниса Родмана вернулась на поле под овации и забила победный гол в концовке матча

Нападающая «Вашингтон Спирит» и сборной США, дочь чемпиона НБА Денниса Родмана Тринити Родман забила решающий мяч в концовке встречи против «Портленд Торнс». Матч завершился со счётом 2:1 в пользу клуба из Вашингтона. Встреча состоялась 3 августа в рамках регулярного чемпионата Национальной женской футбольной лиги (NWSL).

На момент выхода Родман на поле зрители встретили её аплодисментами. Она вернулась в состав после перерыва и отличилась на 90+2-й минуте, принеся своей команде победу.

Тринити Родман — одна из самых молодых игроков национальной сборной США. В текущем сезоне NWSL нападающая провела 15 матчей и забила 6 голов.