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Эксперт оценил, превзошёл ли Гилджес-Александер Дончича после титула «Оклахомы»

Эксперт оценил, превзошёл ли Гилджес-Александер Дончича после титула «Оклахомы»
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Аналитик Зак Лоу сравнил Шея Гилджеса-Александера и Луку Дончича после чемпионства «Оклахомы» в НБА. В своём подкасте он признался, что год назад без колебаний поставил бы Дончича выше, но теперь считает выбор между ними не столь очевидным.

«Если это продолжится, значит, у «Лейкерс» есть игрок уровня топ-3 НБА в такой форме, в какой он ещё никогда не был за всю свою карьеру. Даже сейчас, после того как «Тандер» выиграли чемпионат, я бы выбрал Луку вместо Шея? Год назад я бы без раздумий выбрал Луку. Сейчас уже не всё так однозначно, несмотря на всё, что сделал Шей. Вот настолько хорош Лука», — заявил Лоу в подкасте The Lowe Post.

Шей Гилджес-Александер завершил сезон-2024/2025 на пике: он стал MVP и помог «Оклахома-Сити Тандер» выиграть чемпионат. В то же время Лука Дончич пережил непростой год, сменив «Даллас» на «Лейкерс». По словам Лоу, словенец сейчас находится в лучшей физической форме за всю карьеру.

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