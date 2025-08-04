Назван ключевой фактор, позволивший «Лейкерс» удержать Дончича в команде

Представитель Луки Дончича рассказала, почему разыгрывающий решил остаться в «Лос-Анджелес Лейкерс» после зимнего обмена. По её словам, решающим фактором стало отношение клуба к игроку на личном уровне. Об этом рассказала журналистка Рамонда Шельбрун на своей странице в социальной сети

«Руководство «Лейкерс» проявило невероятную доброжелательность и поддержку к Луке с самого момента его приезда в Лос-Анджелес. Мы много общались и узнавали друг друга в течение последних нескольких месяцев, и за это время у нас сложились крепкие рабочие отношения. Чемпионства завоёвываются благодаря совместной работе, и у нас всех одна общая цель.

«Лейкерс» поняли человеческий аспект этой ситуации: Дончичу нужно было время, чтобы осознать трейд, но в разгар сезона у него не было возможности сделать это. Думаю, их эмпатия и тот подход, с которым они обращались с Лукой, сыграли ключевую роль в его решении остаться в команде», — отметила агент Дончича Лара Бет Сигер.

Дончич перешёл в «Лейкерс» по ходу сезона-2024/2025 в результате крупного обмена с «Далласом». После перехода он провёл 28 матчей в регулярном чемпионате и набирал в среднем 28,2 очка за игру.