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Абдул-Джаббар высказался о главном достижении Леброна, напомнив о своих шести чемпионствах

Абдул-Джаббар высказался о главном достижении Леброна, напомнив о своих шести чемпионствах
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Шестикратный MVP НБА Карим Абдул-Джаббар прокомментировал достижение форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса, который стал лучшим бомбардиром в истории НБА. Член Зала славы баскетбола подчеркнул, что гордится своим наследием, и напомнил о своих чемпионствах.

«Леброн это заслужил, он действительно много трудился. Я только рад за него. Знаете, я никогда не играл ради рекордов. Моя цель была — привести команду к чемпионству. Мне посчастливилось шесть раз выиграть титул и дважды стать MVP финала, и я этим вполне доволен», — сказал Абдул-Джаббар в эфире Jennifer Hudson Show.

Леброн Джеймс — рекордсмен по количеству набранных очков за карьеру в истории НБА. На данный момент у него 42 184 очка за 1562 матча. Абдул-Джаббар, который долгое время возглавлял список лучших снайперов, завершил карьеру с 38 387 очками в 1560 играх.

За свою карьеру Карим Абдул-Джаббар стал шестикратным чемпионом НБА и дважды признавался самым ценным игроком финальной серии.

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