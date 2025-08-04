Лонни Уокер стал игроком «Маккаби Тель-Авив»

Американский защитник Лонни Уокер продолжит карьеру в израильском клубе «Маккаби Тель-Авив». О подписании контракта сообщил сам клуб, опубликовав видеоролик в своих социальных сетях.

В видео игрок отклоняет предложения других клубов в формате звонка и выбирает израильский клуб.

Уокер — 25-летний баскетболист, выбранный на драфте НБА в 2018 году под 18-м номером. За карьеру в НБА он выступал за «Сан-Антонио Спёрс», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Бруклин Нетс». В минувшем сезоне он провёл 58 матчей за «Нетс», набирая в среднем 9,7 очка за игру.

«Маккаби Тель-Авив» — самый титулованный баскетбольный клуб Израиля. Команда выиграла 57 чемпионатов Израиля и 46 кубков Израиля.