Американский центровой Террелл Картер подписал контракт с «Пармой»

Баскетбольный клуб «Парма» заключил контракт с 29-летним центровым Терреллом Картером. Соглашение рассчитано на один сезон. Об этом сообщает официальная страница Единой лиги ВТБ в социальной сети.

В прошлом сезоне-2024/2025 Картер выступал за боснийский клуб «Игокеа». В Лиге чемпионов ФИБА он провёл 13 матчей, набирая в среднем 12,4 очка, делая 4,9 подбора и 1,5 передачи за игру. Также в составе команды он играл в национальном чемпионате Боснии и Герцеговины и Адриатической лиге.

Карьера Картера включает выступления в чемпионатах Японии, Мексики и США. Он родился в Лос-Анджелесе, учился и играл в университете Фресно Стэйт, который представлял в NCAA. После окончания вуза начал профессиональную карьеру в 2018 году.