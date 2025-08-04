Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Американский центровой Террелл Картер подписал контракт с «Пармой»

Американский центровой Террелл Картер подписал контракт с «Пармой»
Комментарии

Баскетбольный клуб «Парма» заключил контракт с 29-летним центровым Терреллом Картером. Соглашение рассчитано на один сезон. Об этом сообщает официальная страница Единой лиги ВТБ в социальной сети.

В прошлом сезоне-2024/2025 Картер выступал за боснийский клуб «Игокеа». В Лиге чемпионов ФИБА он провёл 13 матчей, набирая в среднем 12,4 очка, делая 4,9 подбора и 1,5 передачи за игру. Также в составе команды он играл в национальном чемпионате Боснии и Герцеговины и Адриатической лиге.

Карьера Картера включает выступления в чемпионатах Японии, Мексики и США. Он родился в Лос-Анджелесе, учился и играл в университете Фресно Стэйт, который представлял в NCAA. После окончания вуза начал профессиональную карьеру в 2018 году.

Следить за всеми трансферами:
Онлайн-таблица переходов Единой лиги сезона-2025/2026
Онлайн-таблица переходов Единой лиги сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android