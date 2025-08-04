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Баскетбольный матч с участием молодёжных сборных закончился почти со 100-очковой разницей

Баскетбольный матч с участием молодёжных сборных закончился почти со 100-очковой разницей
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Женская молодёжная сборная Сербии (до 20 лет) победила команду Албании со счётом 116:22 в матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы U20 (дивизион B). Встреча прошла 3 августа 2025 года и началась в 16:00 по московскому времени.

Игра завершилась с разницей в 94 очка. Сербия уверенно доминировала на протяжении всех четырёх четвертей. Матч состоялся в рамках группы A женского первенства Евробаскет-2025 (дивизион B). Албанская сборная не смогла преодолеть оборону соперниц и набрала всего 22 очка за весь матч.

Сборная Сербии U20 является одной из претенденток на повышение в дивизион A. Чемпионат Европы среди команд до 20 лет в дивизионе B проводится под эгидой ФИБА и разделён на несколько групп. По итогам группового этапа лучшие команды продолжат борьбу в плей-офф за выход в более сильный дивизион.

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