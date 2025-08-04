Умер серебряный призёр Олимпиады-1980 по баскетболу Марко Бонамико

Серебряный призёр Олимпийских игр 1980 года в составе сборной Италии по баскетболу Марко Бонамико скончался на 69-м году жизни. Об этом 4 августа сообщила пресс-служба Федерации баскетбола Италии.

Причина смерти спортсмена не уточняется.

Марко Бонамико родился 18 января 1957 года. В составе сборной Италии он завоевал серебро на Олимпиаде в Москве, где итальянцы обыграли команду СССР в полуфинале со счётом 87:85, но уступили сборной Югославии в финале — 77:86. В 1983 году Бонамико стал чемпионом Европы. За свою карьеру он выступал за ряд итальянских клубов, включая «Виртус Болонья» и «Олимпию Милан».