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Умер серебряный призёр Олимпиады-1980 по баскетболу Марко Бонамико

Умер серебряный призёр Олимпиады-1980 по баскетболу Марко Бонамико
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Серебряный призёр Олимпийских игр 1980 года в составе сборной Италии по баскетболу Марко Бонамико скончался на 69-м году жизни. Об этом 4 августа сообщила пресс-служба Федерации баскетбола Италии.

Причина смерти спортсмена не уточняется.

Марко Бонамико родился 18 января 1957 года. В составе сборной Италии он завоевал серебро на Олимпиаде в Москве, где итальянцы обыграли команду СССР в полуфинале со счётом 87:85, но уступили сборной Югославии в финале — 77:86. В 1983 году Бонамико стал чемпионом Европы. За свою карьеру он выступал за ряд итальянских клубов, включая «Виртус Болонья» и «Олимпию Милан».

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