Защитник ЦСКА Уэйр: когда возвращаюсь домой, всем говорю — обязательно приезжайте в Москву

Защитник баскетбольного клуба ЦСКА Каспер Уэйр рассказал, какие страны стали для него особенно важными за время профессиональной карьеры. По его словам, он провёл несколько лет в Австралии, а также высоко оценил время, проведённое в России.

«Такие страны две, и Австралия — одна из них. Я провёл там около четырёх лет, и мне очень нравилось, там баскетбольный сезон выпадает на лето. Это здорово, там хорошая погода. А ещё нравится здесь, в Москве, в России.

Всем говорю, когда возвращаюсь домой: если будет возможность, обязательно приезжайте в Москву, просто чтобы увидеть этот город. Тут красиво, хорошие рестораны и всё такое, так что это два главных места, где мне нравится», — сказал Уэйр в шоу «Знакомтьесь ближе» ПБК ЦСКА.

Каспер Уэйр присоединился к ЦСКА в марте 2022 года. Уэйр родился в США. В составе ЦСКА он играет на позиции разыгрывающего защитника.