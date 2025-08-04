«Всё не так уж плохо». Американец из ЦСКА Уэйр — о языковом барьере в России

Игрок ЦСКА Каспер Уэйр рассказал, как справляется с языковым барьером в России. По его словам, жить и общаться в Москве ему помогает знание английского у местных жителей и поддержка команды.

«Иногда бывает немного сложно, но благодаря тому, что я нахожусь в большом городе, в Москве, мне легче здесь гулять и общаться с людьми. Благодарен некоторым русским, которые говорят по-английски и помогают мне с решением разных вопросов.

Ещё мои товарищи по команде помогают ориентироваться. Если понадобится что-то или я чего-то не пойму, напишу одному из своих тиммейтов или кому-нибудь из штаба клуба. Так что мне помогает много людей. Всё не так уж плохо», — рассказал Уэйр в шоу «Знакомьтесь ближе» ПБК ЦСКА.

Каспер Уэйр — американский баскетболист, перешёл в ЦСКА в марте 2022 года. Играет на позиции разыгрывающего защитника.