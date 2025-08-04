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«Было как-то не по себе». Американский баскетболист Каспер Уэйр — о начале жизни в России

«Было как-то не по себе». Американский баскетболист Каспер Уэйр — о начале жизни в России
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Американский баскетболист Каспер Уэйр рассказал о своём первом опыте жизни в России и об адаптации к новым условиям.

По словам игрока, проблемой для него стало холодное российское время года. После жизни в солнечной Австралии переход к суровым зимам Сибири стал серьёзным испытанием.

«Когда я только переехал в Россию, на улице стоял мороз. Всё же началось в Красноярске, в Сибири. Не привык к таким морозам. Было как-то не по себе. Я был подавлен. Потом, в конце сезона, переехал в Москву. Думаю, мне помогло, что это огромный город.

Здесь гораздо больше людей, товарищи по команде, администрация помогли мне. Так что после этого Россия стала нравиться мне больше», — поделился Каспер Уэйр в шоу «Знакомьтесь ближе» ПБК ЦСКА.

Ранее Уэйр играл в Австралии, но после переехал в Красноярск и стал играть за баскетбольный клуб «Енисей». В 2022 году Уэйр подписал соглашение с ЦСКА и переехал в Москву.

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