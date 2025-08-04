Американский игрок ЦСКА Уэйр ответил, замечают ли родственники в нём русские черты

Американский игрок ЦСКА Каспер Уэйр рассказал, что его родственники замечают русские черты в его предпочтениях в еде. По словам баскетболиста, они удивляются тому, что он пробует блюда, которые мало кто из американцев употребляет.

«Думаю, это больше всего прослеживается в том, что я ем. Когда возвращаюсь домой, родственники удивляются, чем я питаюсь. Я пробую здесь много разных блюд, которые моя семья или вообще люди в Америке не едят.

Так что, когда мы видимся, они удивляются, что я готов пробовать подобное. Они считают, что это во мне говорит Россия», — отметил Уэйр в шоу «Знакомьтесь ближе» ПБК ЦСКА.

Кроме того, баскетболист рассказал, как поддерживает связь с семьей. Он общается с родными через FaceTime, делится своими историями из жизни и обсуждает прошедшие игры. Время для общения выбирается так, чтобы не пересекаться с ночным временем в США.