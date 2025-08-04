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Защитник ЦСКА Каспер Уэйр рассказал, что хочет взять уроки русского языка

Защитник ЦСКА Каспер Уэйр рассказал, что хочет взять уроки русского языка
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Американский защитник ЦСКА Каспер Уэйр планирует изучать русский язык. Он отметил, что восхищается людьми, которые свободно владеют несколькими языками, и хочет улучшить свои знания русского.

«Честно говоря, восхищаюсь людьми, которые говорят на двух языках. Всегда думаю: ты говоришь на английском, ты говоришь на русском — это очень круто! На самом деле хочу попробовать взять небольшие уроки, чтобы немного улучшить свой русский», — сказал Уэйр в интервью шоу «Знакомьтесь ближе» ПБК ЦСКА в ВК.

Кроме того, баскетболист подчеркнул, что восхищается людьми, которые усердно работают над собой. «Я поражаюсь людьми, которые прикладывают много труда в работе, всегда в спортзале и хотят стать лучше. Это мотивирует меня усердно работать», — добавил он.

Каспер Уэйр присоединился к ЦСКА в марте 2022 года. Карьеру в России он начинал с красноярского «Енисея».

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