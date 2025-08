«Играю в Call of Duty каждый день!» Лидер ЦСКА Уэйр — о свободном времени

Американский разыгрывающий ЦСКА Каспер Уэйр рассказал, как проводит свободное время. Баскетболист признался, что активному отдыху предпочитает проводить время дома.

— Ты тусовщик или домосед?

— Больше люблю сидеть дома, когда появляется свободное время. Иногда могу пройтись по торговому центру, просто посмотреть, вдруг что-то понравится. Ещё в выходные дни люблю готовить. Могу попробовать разные блюда, которые никогда раньше не ел. Так что выходные чаще провожу сам с собой, сижу дома, готовлю, может быть, гуляю.

— Играешь в Call of Duty?

— О, конечно, забыл об этом! Играю в Call of Duty каждый день! (Смеётся.) Играю в Call of Duty в дни тренировок, матчей и в свободные дни, — сказал Уэйр в интервью VK-шоу «Знакомьтесь ближе» ПБК ЦСКА.

