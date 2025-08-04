Джон Салли: я был единственным «свободным рабом» в НБА

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джон Салли вспомнил, как покидал «Торонто Рэпторс». Игрок выкупил свой контракт, после чего присоединился к «Чикаго Буллз», с которым завоевал своё третье чемпионство.

«Я выкупил свои права. Благодаря этому получил возможность самому выбирать, куда идти дальше. Это, возможно, прозвучит неоднозначно, но я был единственным «свободным рабом» в НБА. Когда позвонил Джерри Краузе, я ответил: «Да», — сказал Салли на YouTube-канале The Rich Eisen Show.

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