The Athletic оценил работу «Бруклина», куда перешёл Дёмин, в межсезонье НБА

Издание The Athletic оценило работу команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» в межсезонье. Напомним, «Нетс» выбрали сразу пять игроков на драфте североамериканской лиги 2025 года: Егора Дёмина (восьмой пик), Нолана Траоре (19-й пик), Дрейка Пауэлла (22-й пик), Бена Сарафа (26-й пик) и Дэнни Вульфа (27-пик). Все пики команда решила сохранить. Кроме того, в результате обмена в «Бруклин» перешли форвард Майкл Портер-младший и защитник Теренс Мэнн.

«У «Бруклина» этим летом было, пожалуй, самое большое пространство для манёвра во всей НБА, однако клуб пока не воспользовался этим в полной мере. В прошлом сезоне «Нетс» грамотно начали перестройку, расставшись с командой, которая выглядела максимум претендентом на плей-ин, а терпение при обмене Кэма Джонсона принесло плоды: команда получила незащищённый первый раунд драфта «Денвера» 2032 года — актив, гораздо более ценный, чем пара поздних пиков от такого контендера, как «Кливленд».

Майкл Портер-младший станет надёжной временной опцией, пока команда проходит этап перестройки, а умелое принятие контракта Теренса Мэнна в рамках сделки с Кристапсом Порзингисом позволило получить ещё один пик первого раунда на драфте этого июня.

Однако решение использовать все пять своих пиков первого раунда на игроков, которые во многом дублируют друг друга по навыкам и казались завышенными выборами, разочаровало многих болельщиков. Вопрос с ограниченно свободным агентом Кэмом Томасом до сих пор не закрыт, но, похоже, отказ продлевать его контракт в прошлом году оправдал себя: интерес к нему на рынке оказался куда ниже, чем он ожидал», — говорится в материале издания.

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