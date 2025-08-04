«Серьёзные разговоры». Чарания — о возможном следующем шаге лидера «Бакс» Адетокунбо

Авторитетный инсайдер НБА Шэмс Чарания дал комментарий относительно ситуации с форвардом «Милуоки Бакс» Яннисом Адетокунбо. По словам Чарании, разговоры в лиге о возможном следующем карьерном шаге греческого спортсмена в последнее время стали звучать чаще.

«По-прежнему нет никакой определённости относительно того, останется ли Яннис Адетокунбо в «Милуоки» или покинет клуб. За последнюю неделю действительно появились серьёзные разговоры на эту тему», — сказал Чарания в эфире Get Up.

Адетокунбо — чемпион НБА 2021 года, который уже 12 сезонов выступает за «Милуоки». Греческий форвард дважды становился самым ценным игроком лиги (MVP) и девять раз принимал участие в Матче всех звёзд НБА.

Яннис Адетокунбо начал ходить на пилатес: