The Athletic назвал долгосрочные планы «Лейкерс» после недавнего шага клуба

Известное издание The Athletic поделилось мнением о работе «Лос-Анджелес Лейкерс» в нынешнее межсезонье НБА.

«Оценивать межсезонье «Лейкерс» непросто — многое зависит от того, с какой точки зрения подходить: сравнивать ли их достижения с их собственными целями или же смотреть на фоне остальных клубов Запада. Если брать в расчёт их внутренние задачи, то вряд ли они могли бы добиться большего, чем подписание Деандре Эйтона, Джейка Ларэвии и Маркуса Смарта, не жертвуя драфт-пиками или серьёзными активами.

Но если судить по сравнению с главными конкурентами на Западе, то на бумаге «Лейкерс» вряд ли выглядят сильнее «Хьюстона», «Денвера» или даже «Клипперс». Впрочем, межсезонье — это не только вопрос приобретённых или потерянных игроков; есть и другие важные моменты. Продление контракта с Лукой Дончичем (и его роль в приглашении Эйтона и Смарта) говорит о долгосрочных планах клуба на звезду», — говорится в материале издания.

40-летний Леброн Джеймс на тренировке: