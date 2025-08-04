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Легенда НБА Абдул-Джаббар вспомнил, как встретился с иконой бокса Мохаммедом Али

Легенда НБА Абдул-Джаббар вспомнил, как встретился с иконой бокса Мохаммедом Али
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Шестикратный чемпион НБА Карим Абдул-Джаббар вспомнил, как однажды во время учёбы в университете оказался рядом с легендарным боксёром Мохаммедом Али. Мохаммед в тот момент играл на гитаре. Карим решил присоединиться.

«Несмотря на все трудности, с которыми он сталкивался, его дух оставался несгибаемым, а нас он неизменно радовал своей улыбкой. Он баловался с гитарой, а я незаметно занял место за барабанной установкой, пытаясь подыграть ему. Конечно, получился не столько ансамбль, сколько шум, но на фотографии это смотрится очень здорово. После того вечера Мухаммед стал для меня, как старший брат. Он пригласил меня поехать с ним в Кливленд на собрание, где обсуждался его протест против призыва в армию», — сказал Абдул-Джаббар на YouTube-канале Jennifer Hudson Show.

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