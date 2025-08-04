В США назвали клуб НБА, получивший практически неограниченные финансовые возможности

Известное американское издание The Athletic оценило перспективы клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» в следующем сезоне. Ранее стало известно, что семья Басс достигла соглашения о продаже контрольного пакета акций команды бизнесмену Марку Уолтеру за $ 10 млрд.

«Продажа команды Марку Уолтеру за рекордные $ 10 млрд обеспечит «Лейкерс» практически неограниченные финансовые возможности. Конечно, напряжённые отношения с Леброном Джеймсом — не лучший момент, но в целом команда сделала шаг вперёд этим летом по целому ряду направлений», — сказано в материале издания.

Дочь Леброна Джеймса показала отцу свои навыки дриблинга: